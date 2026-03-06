Süper Lig'in köklü kulüplerinden Galatasaray, retro forma koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Galatasaray retro forma kaç TL sorusu, özellikle nostalji tutkunu taraftarlar arasında sıkça gündeme geliyor. Eski sezonların efsane tasarımlarını günümüze taşıyan bu formalar, hem şıklığı hem de kulüp tarihini yaşatma özelliğiyle taraftarların gözdesi haline geliyor.

GALATASARAY RETRO FORMALARIYLA YENİ SEZON HEDEFİ

Geçen sezon 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, bu sezon da retro serisiyle benzer bir başarıyı hedefliyor. Taraftarlar, klasik tasarımın verdiği nostaljiyle tekrar yoğun ilgi göstermeye hazırlanıyor.

LIVERPOOL MAÇINDA SATIŞ REKORU BEKLENİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftaya İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Maç öncesi retro formalar için rekor satış beklentisi bulunuyor. Taraftarların yoğun ilgisi, mağazalarda ve online platformlarda hareketlilik yaratacak.

GALATASARAY RETRO FORMALARI FİYATLARI

Galatasaray retro formalar, klasik sarı ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Galatasaray Puma Retro Uzun Kollu Forma – 4.999,99 TL