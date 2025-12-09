Galatasaray maçı hangi kanalda? Monaco GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Monaco Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Monaco Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Monaco Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Monaco Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Galatasaray maçı TRT 1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Monaco Galatasaray maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Monaco Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.