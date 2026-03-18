Galatasaray Liverpool'u eledi mi, turu geçti mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu sınavlarından birini Liverpool karşısında veriyor. İki aşamalı dev eşleşmenin son ayağında, temsilcimiz sahadan istediği sonuçla ayrılarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Liverpool'u eledi mi, turu geçtimi?

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadele 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan karşılaşmanın başlama saati ise 23:00 olarak belirlendi. Dev maç, şifresiz olarak TRT 1 kanalından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE PLATFORM KANAL NUMARALARI

Liverpool - Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyenler için birçok farklı izleme seçeneği bulunuyor. Mücadele; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve Turkcell TV+ 21 numaralı kanallardan naklen yayınlanacak. Ayrıca futbolseverler, Vodafone TV 21 ve Fil Box 20 üzerinden ya da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayınla bu tarihi anlara tanıklık edebilecek.

DEV RANDEVU ANFIELD STADYUMU'NDA OYNANACAK

Avrupa'nın en ikonik atmosferlerinden birine sahip olan Liverpool'un evi Anfield Stadyumu, bu zorlu maça ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur kapısını aralamak için İngiltere deplasmanında taraftar desteğiyle birlikte galibiyet arayacak. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte turu geçen tarafın kim olacağı tüm dünyada netlik kazanacak.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELEDİ Mİ?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda karşısına çıkan en büyük engellerden biri olan Liverpool ile tarihi bir randevuya çıktı. Turu geçen taraf maç sonunda belli olacak.