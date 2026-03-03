Galatasaray Liverpool rövanş maçında Galatasaray taraftarı olmayacak mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kritik iki karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçında taraftar desteğinden mahrum kalacak. Stadyumda Galatasaraylı taraftarların yer alamayacak olması, sosyal medyada ve spor gündeminde gündem yaratırken, maç heyecanını sadece ekran başında yaşamak zorunda bırakacak.

UEFA'DAN GALATASARAY'A DEPLASMAN YASAKLI VE CEZA KARARI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile oynayacağı rövanş maçı öncesi UEFA'dan kötü haber aldı. Juventus deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe deplasman tribünü yasağı ve 40 bin Euro para cezası verildi.

KRİTİK KARŞILAŞMA ÖNCESİ CİDDİ CEZA

UEFA'nın aldığı karar, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak Liverpool maçını etkileyebilir. Kulüp, UEFA'nın açıklamasına göre hem tribün yasağı hem de maddi cezayla karşı karşıya kaldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN İTİRAZ HAREKATI

Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA'nın verdiği karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, kısa süre içinde resmi başvurularını yaparak cezanın yeniden değerlendirilmesini talep edeceklerini duyurdu.

MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçı 10 Mart Salı günü sahasında Liverpool ile oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de gerçekleşecek.