Galatasaray Kuzeyboru maçı hangi kanalda, Galatasaray Daikin Kuzeyboru maçı nereden CANLI izlenir?

Voleybol tutkunlarının yakından takip ettiği Galatasaray Daikin – Kuzeyboru mücadelesi ekranlara geliyor. Galatasaray Kuzeyboru maçı nereden canlı izlenir ve hangi kanalda yayınlanacak soruları ise taraftarların gündeminde. İşte maç öncesi yayın bilgileri ve canlı izleme rehberi.

GALATASARAY DAIKIN - KUZEYBORU MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin ile Kuzeyboru arasında oynanacak TVF Kadınlar Kupa Voley çeyrek final mücadelesi, voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve ekran başındaki taraftarlar bu heyecan dolu mücadeleyi şifresiz izleyebilecek.

GALATASARAY DAIKIN - KUZEYBORU MAÇI CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek, böylece herkes canlı maç heyecanına kolayca ulaşabilecek.

GALATASARAY DAIKIN - KUZEYBORU MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray Daikin-Kuzeyboru çeyrek final mücadelesi, 04 Mart Çarşamba günü oynanacak ve voleybol severler için ekran başında unutulmaz bir akşam sunacak.

GALATASARAY DAIKIN - KUZEYBORU MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu maç, saat 20:00'de başlayacak ve taraftarlar Burhan Felek Spor Salonu'nda veya ekran başında nefes kesen anları canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY DAIKIN - KUZEYBORU MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çeyrek final karşılaşması, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Hem salonu dolduran taraftarlar hem de ekran başındaki voleybolseverler için unutulmaz bir mücadele sahne alacak.