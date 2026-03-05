Galatasaray Greenyard maçı hangi kanalda? Galatasaray HDIS Greenyard nereden CANLI izlenir?

Galatasaray HDIS Greenyard karşılaşması için geri sayım başladı. Maçın yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri merak konusu oldu. Taraftarlar, Galatasaray Greenyard maçını canlı ve kesintisiz izlemek için hangi platformlara yönelmeli, işte tüm bilgiler…

GALATASARAY HDIS GREENYARD MAASEIK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray HDIS ile Greenyard Maaseik, CEV Cup Erkekler maçında kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için tüm yayın detayları belli oldu. Kritik mücadele TRT Spor üzerinden ekranlara gelecek.

GALATASARAY HDIS-GREENYARD MAASEIK MAÇI TRT SPOR'DAN CANLI İZLENECEK

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca maç, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

MAÇ TARİHİ: 05 MART PERŞEMBE

Galatasaray HDIS ile Greenyard Maaseik karşılaşması, 05 Mart Perşembe günü oynanacak. Taraftarlar, takımlarını Burhan Felek Spor Salonu Stadyumu'nda izleyebilecek.

MAÇ SAATİ: 20:00

Karşılaşma, akşam saat 20:00'de başlayacak. Maç öncesi tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta olacak.

MAÇ MEKANI: BURHAN FELEK SPOR SALONU

İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu zorlu CEV Cup mücadelesi, hem salon atmosferi hem de canlı yayınla takip edilecek.