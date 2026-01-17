Galatasaray Gaziantep maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Gaziantep golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Galatasaray Gaziantep Süper Lig maçı kaç kaç? Galatasaray Gaziantep kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Gaziantep canlı maç anlatımı ve Galatasaray Gaziantep kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galatasaray Gaziantep kaç kaç? Galatasaray Gaziantep canlı maç anlatımı ve Galatasaray Gaziantep kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Gaziantep maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Gaziantep maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Gaziantep maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
500

