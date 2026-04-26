Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Saat 20:00'de hakem Yasin Kol'un ilk düdüğüyle başlayacak olan dev mücadelede heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında kazanarak farkı açmak isterken; Fenerbahçe deplasmanda galip gelerek puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor. Maçın başlama vuruşuyla birlikte atılan goller, kartlar ve tüm önemli pozisyonlar anlık olarak bu haberimizde güncellenecektir.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milyonların beklediği dev derbi için geri sayım sona eriyor! Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Şampiyonluk yolundaki bu dev randevu, saat 20:00'de başlayacak. İstanbul'daki Rams Park Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, ligin zirvesindeki dengeleri tamamen değiştirebilir.

CANLI İZLE: DERBİ HEYECANI BEIN SPORTS 1 EKRANLARINDA

Süper Lig'in bu kritik müsabakası, yayıncı kuruluş olan Bein Sports 1 kanalından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler şu platformlar üzerinden yayına ulaşabilir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Dijital: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak TOD veya beIN Connect platformlarından izlenebilir.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK PUAN DURUMU

Zirve mücadelesinde her iki takım da sahaya büyük bir kozla çıkıyor:

• Galatasaray: 22 galibiyet ve 5 beraberlikle topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak farkı açmak istiyor.

• Fenerbahçe: 19 galibiyet ve 10 beraberlikle 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak puan farkını 1'e indirme ve şampiyonluk ateşini yakma peşinde.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK RANDEVUSU

Bu sezon iki takım daha önce iki kez karşı karşıya geldi:

1. Ligin İlk Yarısı: Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Galatasaray Leroy Sane ile öne geçerken, Fenerbahçe 90+5'te Jhon Duran ile eşitliği sağladı.

2. Süper Kupa: Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali Fenerbahçe; Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupayı kazandı.

VICTOR OSIMHEN ÖZEL APARATLA SAHADA

Sarı-kırmızılı camiada gözler dünya yıldızı Victor Osimhen'de. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı forvetin, derbide kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. Hafta içindeki kupa maçında süre alarak hazır olduğunu gösteren Osimhen, Galatasaray’ın en büyük gol umudu olacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? (CANLI SKOR)

Gol : 41, Osimhen.