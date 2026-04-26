Galatasaray Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Galatasaray Fenerbahçe ilk maç kaç kaçtı?

2025-2026 sezonunun ilk yarısında, ligin 14. haftasında Kadıköy’de Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbi nefesleri kesmişti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, 27. dakikada Leroy Sane’nin golüyle öne geçmesine rağmen, Fenerbahçe 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle beraberliği yakalamıştı. Bu sonuç, ikili averaj düğümünü Rams Park’taki rövanş maçına taşımıştı.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk düğümünü çözecek olan Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde ikili averaj durumu şu an için henüz belli değil. Bu durum, bugün (26 Nisan 2026) Rams Park'ta oynanacak olan rövanş maçının skoruyla netleşecek.

Sezonun ilk yarısında, 1 Aralık 2025 tarihinde Kadıköy’de (Ülker Stadyumu) oynanan derbi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkili averajın galibi, bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan derbi maçın bitiş düdüğüyle resmiyet kazanacak.