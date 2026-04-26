Galatasaray Fenerbahçe ikili averajda kim önde, Galatasaray Fenerbahçe ilk maç kaç kaçtı?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sadece liderlik mücadelesi değil, aynı zamanda olası bir puan eşitliğinde şampiyonu belirleyecek olan ikili averaj açısından da büyük önem taşıyor. Milyonlarca taraftarın merak ettiği "İkili averajda kim önde, ilk maç kaç kaç bitmişti?" sorularının yanıtı sezon sonu senaryolarını doğrudan etkiliyor.

2025-2026 sezonunun ilk yarısında, ligin 14. haftasında Kadıköy’de Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbi nefesleri kesmişti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, 27. dakikada Leroy Sane’nin golüyle öne geçmesine rağmen, Fenerbahçe 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle beraberliği yakalamıştı. Bu sonuç, ikili averaj düğümünü Rams Park’taki rövanş maçına taşımıştı.

GALATASARAY FENERBAHÇE İKİLİ AVERAJDA KİM ÖNDE?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk düğümünü çözecek olan Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde ikili averaj durumu şu an için henüz belli değil. Bu durum, bugün (26 Nisan 2026) Rams Park'ta oynanacak olan rövanş maçının skoruyla netleşecek.

İkili averajdaki mevcut tablo ve kurallar şöyle:

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sezonun ilk yarısında, 1 Aralık 2025 tarihinde Kadıköy’de (Ülker Stadyumu) oynanan derbi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

• Galatasaray'ın Golü: 27. dakikada Leroy Sane

• Fenerbahçe'nin Golü: 90+5. dakikada Jhon Duran

İkili averajın galibi, bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan derbi maçın bitiş düdüğüyle resmiyet kazanacak.

Osman DEMİR
