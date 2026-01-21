Haberler

Galatasaray Atletico Madrid maç özeti ve golleri! (1-1) Galatasaray Atletico Madrid kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Güncelleme:
Galatasaray Atletico Madrid özet izle! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. GS Atletico Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Atletico Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Lig maç özeti! İşte, Galatasaray Atletico Madrid özet videosu!

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Atletico Madrid maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Atletico Madrid özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Atletico Madrid geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD ÖZET

Galatasaray Atletico Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Atletico Madrid maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Atletico Madrid maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

