Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu! Osimhen oynuyor mu?

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Atletico Madrid maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.