Galatasaray Amedspor muhtemel 11'ler, Galatasaray Amedspor maç kadrosunda kimler var?

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Victor Osimhen ile cezalı kaptan Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Amedspor karşısında forvet hattında Deniz Gül'e görev vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray Amedspor maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlandı. Dizinde esneme ve serbest parça tespit edilen Nijeryalı futbolcu artroskopik diz ameliyatı olacak ve Amedspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören kaptan Abdülkerim Bardakcı ise iki maçlık cezası nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

OSİMHEN'İN YERİNE DENİZ GÜL

Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın hücum hattında Deniz Gül'ün forma giymesi bekleniyor. Genç forvetin arkasında ise Batrakov, Sane ve Leao'dan oluşan hücum üçlüsünün görev alması öngörülüyor.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Amedspor maçında sarı kart görmeleri halinde Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GOL KRALLIĞI LİDERİ ORBAN SAHADA

Amedspor'un forvet hattında Süper Lig gol krallığı yarışının lideri Gift Orban yer alıyor. 10 gol atan Nijeryalı golcü, Galatasaray karşısında da takımının en önemli gol umudu olacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebilecek.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Deniz.

AMEDSPOR MUHTEMEL 11

Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Saba, Sor, Lutin, Orban.