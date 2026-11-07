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Galatasaray Amedspor maçı hangi kanalda, Amedspor maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Amedspor maçı şifresiz mi

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Galatasaray Amedspor maçı hangi kanalda, Amedspor maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Amedspor maçı şifresiz mi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Galatasaray Amedspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının yayın bilgileri.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşmayı beIN SPORTS 1 veriyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray Amedspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Maçta Galatasaray ev sahibi olacak.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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