Gabriel Sara neden yok, Gabriel Sara Galatasaray Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlarken orta sahadaki tercihler dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Gabriel Sara'nın durumu, maç öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Gabriel Sara Barcelona maçında neden oynamıyor? Brezilyalı oyuncunun sakatlığı mı var, yoksa teknik bir tercih mi yapıldı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

GABRIEL SARA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı mücadelede Gabriel Sara'nın ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Maç öncesinde muhtemel 11'lerde adı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusunun kadrodaki durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırıldı. Sara, Katalan devi karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

GABRIEL SARA SAKAT MI?

Gabriel Sara'nın Barcelona maçında ilk 11'de yer almamasının nedeni sakatlık değil. Brezilyalı futbolcu maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Bu durum, teknik heyetin Barcelona maçı için belirlediği orta saha planıyla ilgili bir karar olarak değerlendiriliyor.

GABRIEL SARA CEZALI MI?

Gabriel Sara'nın Galatasaray-Barcelona maçında herhangi bir cezası bulunmuyor. Brezilyalı oyuncu, kart cezası ya da disiplin yaptırımı nedeniyle değil, teknik tercih sonucu mücadeleye yedek başlıyor.

GABRIEL SARA OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde bekleyen Gabriel Sara'nın maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına, skor durumuna ve teknik heyetin değişiklik planına bağlı olarak Brezilyalı orta sahanın Barcelona karşısında süre alması mümkün. Özellikle hücumda yaratıcılığa ve oyun kurulumuna ihtiyaç duyulduğu anlarda Sara'nın ilk tercihler arasında yer alabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başladı. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla yayına ulaşabiliyor.