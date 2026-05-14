Futbol kurallarına göre, bir futbolcu "taç atışı" kullanırken topu doğrudan kendi takımının kalesinin içine atarsa hangisi olur? Taçtan gol olur mu?

Futbol kurallarına göre, bir futbolcu "taç atışı" kullanırken topu doğrudan kendi takımının kalesinin içine atarsa hangisi olur?

A: Köşe vuruşu yapılır

B: Gol kararı verilir

C: Taç atışı tekrarlanır

D: Hiçbir şey olmaz

Cevap: A 
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ?,

• 7. soru ise 50.000 ? değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
