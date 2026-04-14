Fuat Göktaş kimdir, Fuat Göktaş TFF görevi ne, ne iş yapıyor?

TFF çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla gündeme gelen Fuat Göktaş, futbol yönetimi ve organizasyon süreçlerindeki pozisyonuyla dikkat çekiyor. Kamuoyunda “Fuat Göktaş kimdir, ne iş yapar?” soruları sıkça sorulurken, TFF içerisindeki görev tanımı ve sorumluluk alanları da merak konusu olmaya devam ediyor. Göktaş’ın federasyon içindeki rolü, Türk futbolunun idari yapısına dair yapılan değerlendirmelerde de öne çıkan başlıklardan biri olarak gösteriliyor.

FUAT GÖKTAŞ KİMDİR?

Fuat Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Federasyonun yönetim ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenen Göktaş, özellikle idari ve mali işlerin yürütülmesi ile hukuk alanındaki koordinasyon çalışmalarında sorumluluk sahibidir.