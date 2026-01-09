Fred neden cezalı, Galatasaray Fenerbahça Süper Kupa finalinde neden yok? Fred ne yapmıştı?

Fred'in Süper Kupa finalinde sahada olup olmayacağı netlik kazandı. Yarı final mücadelesinde Samsunspor'u geçerek finale yükselen Fenerbahçe'de, Brezilyalı futbolcunun durumu yeniden tartışma konusu oldu. Taraftarlar, Fred'in ceza almasına neden olan olayın ne olduğu ve Galatasaray ile oynanacak finalde neden görev alamayacağına dair detayları araştırıyor.

FRED NEDEN CEZA ALDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fred hakkında aldığı kararı açıklamıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda Brezilyalı futbolcu, maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı gerekçesiyle 3 resmi karşılaşmadan men cezasına çarptırıldı. Ayrıca Fred'e 58 bin 500 TL para cezası uygulanmasına hükmedildi. Bu kararın ardından yıldız oyuncunun Süper Kupa finalindeki durumu da netleşmiş oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyleydi:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,