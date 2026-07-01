Fransa Dünya Kupası var mı, Fransa'nın kaç Dünya Kupası var?

“Fransa’nın kaç Dünya Kupası var?” sorusu futbol gündeminde sıkça araştırılırken, Fransız ekibinin turnuva tarihindeki başarıları dikkat çekiyor. Fransa, güçlü kadrosu ve uluslararası turnuvalardaki istikrarlı performansıyla öne çıkarken, 1998 ve 2018 Dünya Kupası zaferleri ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

FRANSA DÜNYA KUPASI VAR MI?

Futbol tarihinin en güçlü milli takımlarından biri olan Fransa, Dünya Kupası denince akla gelen ilk ülkeler arasında yer alıyor. “ Fransa Dünya Kupası var mı?” sorusu sıkça araştırılırken, Fransa Milli Takımı’nın turnuva geçmişinde büyük başarılar elde ettiği biliniyor. Özellikle son yıllarda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Fransa, Dünya Kupası arenasında iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FRANSA’NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Fransa’nın futbol tarihindeki en büyük başarılarından biri FIFA Dünya Kupası şampiyonluklarıdır. “Fransa’nın kaç Dünya Kupası var?” sorusunun cevabı ise nettir: Fransa, bugüne kadar 2 kez Dünya Kupası kazandı. Bu zaferler 1998 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada ve 2018 Dünya Kupası’nda geldi. Özellikle 2018 kadrosu, modern futbolun en güçlü jenerasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

FRANSA FUTBOL TARİHİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Fransa Milli Takımı, sadece Dünya Kupası şampiyonluklarıyla değil, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası başarıları ve güçlü jenerasyonlarıyla da öne çıkıyor. Zidane, Mbappé ve Griezmann gibi yıldızların yer aldığı farklı dönemlerde Fransa, her zaman turnuvaların favori ekiplerinden biri olmayı başardı.

1998 VE 2018 ZAFERLERİYLE GELEN TARİHİ BAŞARI

Fransa’nın ilk Dünya Kupası zaferi 1998 yılında kendi evinde gelirken, 2018 yılında Rusya’da ikinci kez kupayı kaldırdı. Bu iki büyük başarı, Fransa futbolunu dünya futbolunun zirvesine taşıdı ve ülkeyi futbol tarihinde özel bir konuma yerleştirdi.