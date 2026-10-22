Filiz Taçbaş kimdir? Arka Sokaklar'ın Ayla öğretmeni şimdi ne yapıyor?

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 1,5 dönümlük bir tarla ve bir çiftçi belgesi. Filiz Taçbaş'ın bugünkü hayatı bu. Arka Sokaklar'ın Ayla öğretmeni olarak tanınan oyuncu, bu yılın zeytin hasadına başladı ve tarlada ağaçtan zeytin topladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Taçbaş paylaşımına "Artık zeytin topluyoruz" notunu düştü, bütün çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Topladığı zeytinleri fabrikaya götürüp sıkım aşamasını da takipçilerine gösterdi.

FİLİZ TAÇBAŞ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Filiz Taçbaş şimdi İzmir'in Aliağa ilçesindeki tarlasında zeytin ve zeytinyağı üretiyor. Oyuncu 2020'de İstanbul'dan İzmir'e taşındı, Aliağa'da tarım arazisi aldı ve çiftçiliğe başladı. Tarlasında zeytinin yanında limon da yetiştiriyor; amacı organik üretim. Ekranlara bir süredir ara vermiş durumda.

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş, sinema ve televizyon oyuncusu, aynı zamanda milli formaya kadar yükselmiş bir tenisçi. Kamera önüne ilk kez yaklaşık 10 yaşındayken çıktı: Bilge Olgaç'ın yönettiği 1974 yapımı Bacım filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

1981'de Saklambaç dergisinin düzenlediği yarışmada birinci oldu. Ertesi yıl Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda sahneye çıktı, Müjdat Gezen gibi oyuncularla aynı oyunlarda oynadı. Bir dönem modacı Zühal Yorgancıoğlu için yurt dışındaki defilelerde podyuma da çıktı.

FİLİZ TAÇBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Filiz Taçbaş 1964 doğumlu, 62 yaşında.

FİLİZ TAÇBAŞ NERELİ?

Filiz Taçbaş İzmirli. Azerbaycan kökenli bir aileden geliyor. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra doğduğu şehre, bu kez bir tarlaya döndü.

FİLİZ TAÇBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Filiz Taçbaş'ı geniş kitleler önce Mahallenin Muhtarları dizisindeki Behiye karakteriyle tanıdı. Dizi 1992'den 2002'ye kadar on yıl sürdü. Asıl akılda kalan rolü ise 2006'da başlayan Arka Sokaklar'daki öğretmen Ayla Soylu oldu.

Koçum Benim ile Bütün Çocuklarım'da da oynadı; İşler Güçler'in ardından 2014'te Ah Neriman'ın kadrosundaydı. 2020'de Çukur'a katıldı. Sinemada Bacım'dan sonra Aile Pansiyonu, Afacan Ateş Parçası gibi filmlerde rol aldı.

FİLİZ TAÇBAŞ TENİS OYNADI MI?

Filiz Taçbaş tenisi profesyonel olarak oynadı. 2007'de milli takım seçmelerine katıldı ve Türkiye Milli Takımı formasını giydi. Gazetelerde tenis üzerine köşe yazıları da yazdı.

FİLİZ TAÇBAŞ EVLİ Mİ?

Filiz Taçbaş, 2000'de evlendiği tenisçi Cahit Yavuz'dan 2011'de boşandı. Bu evlilikten 2002 doğumlu kızları Selin var.