FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi 3. hafta maçları kimlerle, ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde ortaya koyduğu başarılı performansı üçüncü haftaya taşımaya hazırlanıyor. Turnuvanın ilk iki haftasında elde edilen sonuçlarla dikkat çeken Filenin Sultanları, şimdi gözünü Japonya’da düzenlenecek kritik mücadelelere çevirdi. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi 3. hafta maçları kimlerle, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Detaylar...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Dünyanın en güçlü voleybol ülkelerinin yer aldığı organizasyonda her maç ayrı bir değer taşırken, Türkiye’nin üçüncü hafta programı da voleybolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Milyonlarca taraftar, Filenin Sultanları maçları için geri sayıma başlarken, millilerin oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Japonya’nın Kansai kentinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört önemli rakiple karşı karşıya gelecek. Turnuvanın bu aşamasında alınacak sonuçlar, finallere yükselme yarışında belirleyici rol oynayacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI KİMLERLE OYNANACAK?

Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta dört karşılaşmaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üçüncü hafta rakipleri netleşti. Japonya etabında mücadele edecek Filenin Sultanları sırasıyla Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak.

Turnuvanın en kritik bölümlerinden biri olarak gösterilen üçüncü haftada milliler, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ekiplerle mücadele edecek. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Türkiye’nin organizasyondaki genel sıralamasını doğrudan etkileyecek.

8 Temmuz 2026

06.00 | Polonya – Türkiye

Filenin Sultanları, Japonya etabındaki ilk sınavını Polonya karşısında verecek. Turnuvanın üçüncü haftasına başlayacak olan milliler, ilk maçta önemli bir rakibe karşı mücadele edecek.

10 Temmuz 2026

07.00 | ABD – Türkiye

Üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşma, sabah saatlerinde oynanacak.

11 Temmuz 2026

13.20 | Japonya – Türkiye

Ev sahibi Japonya ile oynanacak mücadele, üçüncü haftanın öne çıkan maçlarından biri olacak. Kansai’de oynanacak karşılaşma, voleybolseverler tarafından yakından takip edilecek.

12 Temmuz 2026

09.30 | Tayland – Türkiye

Filenin Sultanları, Japonya etabındaki son maçında Tayland ile karşılaşacak. Milliler, üçüncü hafta programını bu mücadeleyle tamamlayacak.