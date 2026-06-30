Fikstür çekimi ne zaman, Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yaklaşırken, takımların maç takvimini belirleyecek fikstür çekimi için geri sayım başladı. "Fikstür çekimi ne zaman, Süper Lig fikstürü hangi gün çekilecek?" sorusu futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, kulüpler ve taraftarlar açıklanacak resmi takvimi bekliyor.

SÜPER LİG’DE YENİ SEZON TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Yaz transfer döneminin hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bir yandan yeni transferleri beklerken diğer yandan takımlarının sahaya çıkacağı tarihi merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan planlamaya göre, 2026-2027 Süper Lig sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Süper Lig fikstür çekimi geliyor. Takımların sezon boyunca karşılaşacağı rakipleri ve derbi haftalarını belirleyecek olan fikstür çekiminin Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kura çekimiyle birlikte her takımın sezon yol haritası netleşecek, kritik derbilerin haftaları da belli olacak.

SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026-2027 Süper Lig sezonu, açıklanan takvime göre Ağustos ortasında ????? alacak. Ligin ilk yarısının ardından verilecek kış arasının sonrası, ikinci devre 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon ise 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ YARI TAKVİMİ VE KRİTİK DÖNEM

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki mücadele daha da sertleşecek. Takımlar, ocak ayından itibaren yoğun fikstürle birlikte hedeflerine ulaşmak için sahaya çıkacak. Süper Lig’de kritik haftaların belirlenmesi ise Temmuz ayında yapılacak fikstür çekimiyle netleşmiş olacak.