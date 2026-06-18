Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreviyle ilgili beklenen açıklama geldi. Son günlerde farklı isimlerin gündeme gelmesinin ardından sarı-lacivertli yönetimin tercihi belli olurken, futbolseverler "İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve kulüpten yapılan açıklamaya ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Böylece İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü teknik direktörlük dönemine başlamış oldu.

İSMAİL KARTAL YENİ TEKNİK DİREKTÖR MÜ?

Evet. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son günlerde teknik direktörlük görevi için farklı isimler gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde konuşan İsmail Kartal ise başkan ve yönetime teşekkür ederek, Fenerbahçe'nin hedeflerinin farkında olduklarını belirtti. Deneyimli teknik adam, kulüpteki dördüncü döneminde tecrübesiyle takımın hedeflerine ulaşması için çalışacağını ifade etti. Ayrıca kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olarak teknik ekibe katıldığı açıklandı.