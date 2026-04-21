Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile mi anlaştı? Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor, Fenerbahçe'nin yeni forveti kim olacak?

Transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin gol yollarındaki planı merak edilirken, eski yıldız Vedat Muriqi ile ilgili gelişmeler taraftarın heyecanını artırdı. Peki, Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile mi anlaştı? Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor, Fenerbahçe'nin yeni forveti kim olacak?

FENERBAHÇE, VEDAT MURİQİ İLE Mİ ANLAŞTI?

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Kosovalı golcüyle el sıkışmasının ardından Mallorca'nın transfer görüşmelerine 10 milyon euro seviyesinden başlayacağı aktarıldı.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’nin, golcü transferinde önceliği Vedat Muriqi’ye verdiği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, yeniden takıma dönmeye sıcak bakan deneyimli futbolcuyla el sıkıştı ve ön protokol imzaladı.

Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla anlaşma sağlamasının ardından İspanyol ekibi Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

MALLORCA’NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, Muriqi’ye Barcelona’nın da ilgi gösterdiği belirtilirken, Mallorca’nın transfer görüşmelerine 10 milyon euro seviyesinden başlayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki golcü, Mallorca formasıyla bu sezon LaLiga’da 30 karşılaşmada görev aldı. Muriqi, 21 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Oyuncunun İspanyol ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

