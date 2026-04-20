Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu, Kadıköy Fenerbahçe stadı yanında inşaat mı var, Chobani stadı hasar aldı mı?

Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Stadı’nın yıkılıp yıkılmayacağı ve çevresinde devam eden inşaat çalışmaları, son günlerde taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle “Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu?” ve “Kadıköy Fenerbahçe stadı yanında inşaat mı var?” soruları sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, bölgede gözlemlenen hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, stat çevresindeki çalışmaların aslı ne ve resmi bir yıkım kararı var mı?

İstanbul Kadıköy’deki Fenerbahçe Stadı hakkında ortaya atılan yıkım iddiaları ve stat çevresindeki inşaat faaliyetleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, “Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu?” sorusuna yanıt ararken, stat çevresinde görülen çalışmaların yeni bir proje mi yoksa bakım-onarım mı olduğu merak ediliyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar beklenirken, bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

KADIKÖY FENERBAHÇE STADI YANINDA İNŞAAT MI VAR?

Kadıköy’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu çevresinde yaşanan olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Stadyumun hemen karşısında devam eden bir inşaatta meydana gelen çökme, olası bir faciayı kıl payı önledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

KAZI SIRASINDA KRİTİK ÇÖKME YAŞANDI

Yapımı süren konut projesinde temel kazı çalışmaları devam ederken, inşaat alanını çevreleyen istinat duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da fark edildi.

İŞÇİ KONTEYNERİ BOŞLUĞA SÜRÜKLENDİ

Duvarın çökmesiyle birlikte şantiye alanında yer alan işçi konteyneri de dengesini kaybederek oluşan boşluğa düştü. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

FACİA SON ANDA ENGELLENDİ

Olay sırasında istinat duvarının yakınında kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Yetkililer, durumun tamamen şans eseri daha büyük bir felakete dönüşmediğini belirtti.

BÖLGEDE PANİK VE YOĞUN ÖNLEM

Çökme sonrası olay yerine çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı gözlendi. İnşaat alanında detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Osman DEMİR
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Haberler.com
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı