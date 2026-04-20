Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu, Kadıköy Fenerbahçe stadı yanında inşaat mı var, Chobani stadı hasar aldı mı?
Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Stadı’nın yıkılıp yıkılmayacağı ve çevresinde devam eden inşaat çalışmaları, son günlerde taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle “Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu?” ve “Kadıköy Fenerbahçe stadı yanında inşaat mı var?” soruları sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, bölgede gözlemlenen hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, stat çevresindeki çalışmaların aslı ne ve resmi bir yıkım kararı var mı?
KADIKÖY FENERBAHÇE STADI YANINDA İNŞAAT MI VAR?
Kadıköy’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu çevresinde yaşanan olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Stadyumun hemen karşısında devam eden bir inşaatta meydana gelen çökme, olası bir faciayı kıl payı önledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.
KAZI SIRASINDA KRİTİK ÇÖKME YAŞANDI
Yapımı süren konut projesinde temel kazı çalışmaları devam ederken, inşaat alanını çevreleyen istinat duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da fark edildi.
İŞÇİ KONTEYNERİ BOŞLUĞA SÜRÜKLENDİ
Duvarın çökmesiyle birlikte şantiye alanında yer alan işçi konteyneri de dengesini kaybederek oluşan boşluğa düştü. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
FACİA SON ANDA ENGELLENDİ
Olay sırasında istinat duvarının yakınında kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Yetkililer, durumun tamamen şans eseri daha büyük bir felakete dönüşmediğini belirtti.
BÖLGEDE PANİK VE YOĞUN ÖNLEM
Çökme sonrası olay yerine çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı gözlendi. İnşaat alanında detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.