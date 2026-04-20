Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu, Kadıköy Fenerbahçe stadı yanında inşaat mı var, Chobani stadı hasar aldı mı?

İstanbul Kadıköy’deki Fenerbahçe Stadı hakkında ortaya atılan yıkım iddiaları ve stat çevresindeki inşaat faaliyetleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, “Fenerbahçe stadı yıkılıyor mu?” sorusuna yanıt ararken, stat çevresinde görülen çalışmaların yeni bir proje mi yoksa bakım-onarım mı olduğu merak ediliyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar beklenirken, bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

KADIKÖY FENERBAHÇE STADI YANINDA İNŞAAT MI VAR?

Kadıköy’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu çevresinde yaşanan olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Stadyumun hemen karşısında devam eden bir inşaatta meydana gelen çökme, olası bir faciayı kıl payı önledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

KAZI SIRASINDA KRİTİK ÇÖKME YAŞANDI

Yapımı süren konut projesinde temel kazı çalışmaları devam ederken, inşaat alanını çevreleyen istinat duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da fark edildi.

İŞÇİ KONTEYNERİ BOŞLUĞA SÜRÜKLENDİ

Duvarın çökmesiyle birlikte şantiye alanında yer alan işçi konteyneri de dengesini kaybederek oluşan boşluğa düştü. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

FACİA SON ANDA ENGELLENDİ

Olay sırasında istinat duvarının yakınında kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Yetkililer, durumun tamamen şans eseri daha büyük bir felakete dönüşmediğini belirtti.

BÖLGEDE PANİK VE YOĞUN ÖNLEM

Çökme sonrası olay yerine çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı gözlendi. İnşaat alanında detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.