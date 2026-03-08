Haberler

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman?" ve "Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Haberimizde maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri detaylı şekilde yer alıyor.

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. "Fenerbahçe Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilir?" sorularının cevabı, maç öncesi hazırlık ve canlı yayın detaylarıyla haberimizde sunuluyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın canlı yayınını Bein Sports 1 kanalından takip edebilecek. Ayrıca Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden şifreli olarak maç yayını izlenebilir.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Samsunspor maçını izlemek isteyenler, Bein Sports 1 kanalına Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden erişebilir. İnternet üzerinden de şifreli yayın seçenekleri bulunuyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de bu heyecanlı mücadele, 08 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverler için haftanın en çok beklenen maçlarından biri olan Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi, ligde puan durumunu doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati belli oldu: Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatten itibaren ekran başında canlı yayını takip edebilir ve heyecanı anbean yaşayabilir.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi avantajını kullanacak Fenerbahçe, taraftar desteğiyle sahada zorlu bir mücadele sergileyecek.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

