Fenerbahçe Opet Venezia baskebol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague Kadınlar'da Fenerbahçe Opet ile Venezia'nın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen spor tutkunları, yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın yayın saati, yayını üstlenen kanal ve erişim seçenekleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Fenerbahçe Opet–Venezia maçı nasıl ve nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt aranıyor.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe Opet ile Venezia arasındaki EuroLeague Kadınlar karşılaşması 10 Aralık Çarşamba günü oynanacaktır.

Maçın başlama saati 20:00 olarak belirlenmiştir.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

EuroLeague Kadınlar maçı, İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

YAYIN KANALI VE İZLEME BİLGİLERİ

Fenerbahçe Opet - Venezia mücadelesi FB TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

FB TV'yi izleyebileceğiniz frekans ve platform bilgileri şunlardır:

Digiturk: 76. kanal

D-Smart: 83. kanal

Kablo TV: 139. kanal

Tivibu: 80. kanal

Fil Box: 76. kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilmektedir.