Fenerbahçe Medicana TFL Altekma maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana TFL Altekma maçı nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Medicana – TFL Altekma mücadelesi, voleybolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Fenerbahçe Medicana TFL Altekma maçı canlı yayın bilgileri ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için tüm yayın bilgilerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE MEDICANA - TFL ALTEKMA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile TFL Altekma, TVF Efeler Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler, TRT Spor Yıldız kanalından yayın akışına ulaşabilirler.

FENERBAHÇE MEDICANA - TFL ALTEKMA MAÇINI TRT SPOR YILDIZ'DAN İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, çeşitli platformlardan takip edilebiliyor:

• Digiturk: 87

• Kablo TV: 242

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 71

• Vodafone TV: 72

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifresiz olarak maç izlemek mümkün.

FENERBAHÇE MEDICANA - TFL ALTEKMA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Efeler Ligi'nde heyecan dolu mücadele, 22 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE MEDICANA - TFL ALTEKMA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati 20:00 olarak belirlendi. Taraftarlar bu saatte canlı yayına bağlanabilir.

FENERBAHÇE MEDICANA - TFL ALTEKMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ve TFL Altekma arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek.