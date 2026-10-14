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Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı nereden CANLI izlenir?
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Sultanlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele voleybolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Medicana, İstanbul'da Göztepe'yi ağırlayacak. Galibiyet hedefiyle fileye çıkacak iki ekibin karşılaşması öncesinde voleybolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kadın voleybolunun en üst düzey organizasyonu Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde oynayacağı mücadele, voleybol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Fenerbahçe Medicana Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE MEDİCANA GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

TVF Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana-Göztepe karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı voleybolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasındaki Sultanlar Ligi mücadelesi, Fenerbahçe'nin kulüp kanalı FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA GÖZTEPE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen voleybolseverler, FB TV'ye platformlar üzerinden ulaşabilecek. Kanalın platformlardaki numaraları şöyle:

Digiturk: 76. kanal

D-Smart: 83. kanal

Kablo TV: 139. kanal

Tivibu: 80. kanal

Turkcell TV+: 74. kanal

Filbox: 76. kanal

Mücadele ayrıca Fenerbahçe'nin resmi internet sitesindeki FB TV canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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