Fenerbahçe Medicana Budowlani Lodz maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana ile Budowlani Lodz arasında oynanacak kritik mücadele, voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe Medicana Budowlani Lodz maçı canlı yayın kanalı ve izleme detayları merak konusu oldu.

Fenerbahçe Medicana Budowlani Lodz maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma nereden canlı izlenir? Avrupa arenasında oynanacak bu önemli maç öncesi yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Medicana'nın Budowlani Lodz karşısındaki mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, kanal ve yayın seçeneklerini sorguluyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – BUDOWLANI LODZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Medicana kritik karşılaşmada Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki bu önemli mücadelesi, voleybolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – BUDOWLANI LODZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile Budowlani Lodz arasında oynanacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, televizyon ve dijital platformlar üzerinden eş zamanlı izlenebilecek.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE MEDICANA – BUDOWLANI LODZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Avrupa kupası mücadelesi, 04 Şubat Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – BUDOWLANI LODZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – BUDOWLANI LODZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
500

