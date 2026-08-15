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Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın kanalı ve maç saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarından biri olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesi için futbolseverlerin heyecanı başladı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk lig maçında Ankara deplasmanında sahne alacak. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve hakem kadrosu belli oldu. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde beIN Sports 1 üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Ankara'daki karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk sınavı olacak.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında düdük Oğuzhan Aksu'ya ait olacak. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Hakem görevlendirmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. hafta programıyla da doğrulanıyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının bilgileri:

Tarih: 15 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat: 21.30

Stadyum: Eryaman Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1

Hakem: Oğuzhan Aksu

1. yardımcı hakem: Esat Sancaktar

2. yardımcı hakem: Osman Gökhan Bilir

4. hakem: Direnç Tonusluoğlu

Kısacası: Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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