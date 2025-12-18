Haberler

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)?
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, derbinin hangi gün ve saatte oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe – Beşiktaş ZTK mücadelesi ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanında dev derbi sahne alıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği bu önemli maç öncesinde, sporseverler yayın bilgileri ve maç saati hakkında detayları merak ediyor. Canlı yayın bilgileriyle birlikte Fenerbahçe – Beşiktaş maçının tarihi gündemdeki yerini aldı.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi futbolseverlerle ekran başında buluşacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI A SPOR CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor yayını; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev derbi, 23 Aralık Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak kupa karşılaşması, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

