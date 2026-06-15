Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki kritik derbi öncesi, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme linkleri gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, maç saati yaklaşırken yayıncı kanal bilgilerini ve dijital izleme alternatiflerini araştırmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde heyecan devam ederken, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. Dev derbi, basketbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

• beIN Sports 5: Şifreli yayın

• beIN Sports Haber: Şifresiz yayın

Basketbol tutkunları mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports 5 kanalı üzerinden maçı izlemek isteyen kullanıcılar için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 81. kanal

• Kablo TV: 236. kanal

• Türksat uydu: Şifreli yayın

• İnternet platformları: beIN Connect üzerinden erişim

BEIN SPORTS HABER CANLI İZLEME BİLGİLERİ

beIN Sports Haber kanalı üzerinden karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak:

• Digiturk: 85. kanal

• Kablo TV: 223. kanal

• Türksat uydu: Şifresiz yayın

• Online yayın: beIN platformları

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Dev derbi 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20:00’de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Play-Off Final mücadelesi, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.