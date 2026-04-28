Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas nereden CANLI izlenir?

EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geleceği maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. “Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas nereden canlı izlenir, hangi kanal veriyor?” sorusu sporseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Dev maçın canlı yayın detayları ve platform bilgileri, karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları için büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO – ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile BC Zalgiris Kaunas arasında oynanacak EuroLeague Play-Off karşılaşması, basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Kritik mücadele S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar maçı şifreli yayın platformları üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague Play-Off mücadelesi 28 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği maç, yüksek tempolu ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olacak.

FENERBAHÇE BEKO – ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALLARDAN İZLENEBİLİR?

Basketbolseverler maçı farklı platformlar üzerinden takip edebilecek. S Sport kanalı Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. S Sport Plus ise dijital platform üzerinden canlı yayın sunacak. Ayrıca Idman TV de karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında yer alıyor.

S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı üzerinden maçı izlemek isteyen kullanıcılar, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanalları kullanabilir. Yayın Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde erişime açıktır.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşma internet bağlantısı ile canlı olarak izlenebilmektedir. Dijital yayın hizmeti sunan platform, abonelik sistemiyle çalışmaktadır.

IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV üzerinden de EuroLeague Play-Off mücadelesi takip edilebilecek. Kanal, Azerspace 46E uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO – ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma İstanbul’da bulunan Ülker Sports Arena’da oynanacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Fenerbahçe Beko, sahasında önemli bir Play-Off mücadelesine çıkacak.