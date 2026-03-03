Fatma Nur Çelik öğretmen neden öldü?

Ünlü öğretmen Fatma Nur Çelik'in ani ölümü, sosyal medyada gündem oldu. "Fatma Nur Çelik neden öldü?" sorusu merak konusu olurken, öğrencileri ve meslektaşları tarafından paylaşılan mesajlar dikkat çekiyor. Ölüm nedeni ve tüm detaylar haberimizde.

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde trajik bir olay yaşandı. Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki F.S.B. gözaltına alındı. Saldırı sırasında iki öğretmen ve bir öğrencinin de yaralandığı belirtilirken, saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan saldırının ardından okul yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı. Öğrencilerin psikolojik destek alması için özel çalışmalar başlatıldı. Ayrıca okul çevresindeki denetimler sıklaştırılarak benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

FATMA NUR ÇELİK KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyordu.