Kuzey Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Fas'ın geçmişi, özellikle Fransa ile olan tarihi bağları nedeniyle sıkça araştırılıyor. "Fas Fransa sömürgesi miydi?" sorusunun yanıtını merak edenler, ülkenin hangi yıllarda Fransız himayesinde kaldığını ve bağımsızlık sürecinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyor. İşte Fas'ın sömürge tarihi hakkında bilinmesi gerekenler.

FAS FRANSA SÖMÜRGESİ MİYDİ?

Fas'ın tarihine ilgi duyanların en çok araştırdığı konular arasında "Fas Fransa sömürgesi miydi?" sorusu yer alıyor. Kuzey Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Fas, 20. yüzyılın ilk yarısında Fransa'nın himayesi altında kaldı. Peki, Fas ne zaman Fransa'nın kontrolüne girdi ve bağımsızlığını hangi tarihte kazandı? İşte merak edilen tarihi bilgiler.

FAS FRANSA SÖMÜRGESİ MİYDİ?

Evet, Fas 1912 yılında imzalanan Fez Antlaşması'nın ardından Fransa'nın himayesine (protektora) girdi. Ülkenin büyük bölümü Fransız yönetimi altında bulunurken, kuzeydeki bazı bölgeler ve güneydeki küçük alanlar ise İspanya'nın kontrolündeydi. Fas, doğrudan bir Fransız kolonisi yerine Fransız himaye yönetimiyle idare edildi.

FAS NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Fas, uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinin ardından 2 Mart 1956'da Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Aynı yıl İspanya'nın kontrolündeki bölgelerin önemli bir kısmı da Fas'a katıldı ve ülke bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda yerini aldı.

FRANSA'NIN FAS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fransız yönetimi döneminde Fas'ta ulaşım, eğitim, şehir planlaması ve idari yapı gibi birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bu süreçte Fransızca, ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden biri haline geldi. Günümüzde de Fransızca, resmi dil olmamasına rağmen eğitim, ticaret ve kamu yönetiminde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

FAS İLE FRANSA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Fas ile Fransa arasındaki tarihi bağlar, bağımsızlığın ardından da devam etti. İki ülke günümüzde ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yürütmektedir. Fransa, Fas'ın en önemli ticaret ortakları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler de güçlü şekilde sürmektedir.