FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ: Evlilik kredisi şartları neler, kimlere veriliyor, yaş sınırı var mı?

2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik planlayan çiftlerin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi oldu. Artan düğün ve yaşam maliyetleri karşısında gençlerin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu özel kredi, sadece nakdi destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de kapsayarak sağlıklı aile yapılarının kurulmasına katkı sağlıyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler, kimlere veriliyor, yaş sınırı var mı? Detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi başvurusu yapacak çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu şartlar, krediye erişimin adil ve şeffaf olmasını sağlamak için dikkatle belirlenmiş durumda.

Başvuru şartları şu şekilde:

Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak

Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Bu kriterleri sağlayan çiftler, online olarak başvuru yapabiliyor. Başvuru platformları arasında e-Devlet Kapısı ve ailegenclikfonu.aile.gov.tr yer alıyor. Başvuru sırasında her iki tarafın onayı kritik öneme sahip; eş adayının onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Faizsiz evlilik kredisi, genç çiftleri ekonomik açıdan desteklemeyi hedefliyor. Başvuru şartları ve kriterler göz önünde bulundurulduğunda, bu kredi yalnızca 18-29 yaş aralığındaki ve taşınmaz sahibi olmayan adaylar için geçerli.

Buna ek olarak, son 6 aylık gelir seviyesi asgari ücretin 2,5 katını geçmeyen kişiler krediye başvurabiliyor. Bu durum, desteğin daha çok ekonomik açıdan hassas olan genç çiftleri kapsamasını sağlıyor.

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Evet, faizsiz evlilik kredisi başvurularında yaş sınırı bulunuyor. Yeni düzenlemeye göre kredi miktarı, çiftlerin yaşına göre değişiklik gösteriyor:

Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL

Taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda 200 bin TL

Bu yaş kriteri, genç çiftlerin erken evlilik planlarını teşvik ederken, kredi miktarını da adil bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular tamamen online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr üzerinden yapabiliyor. Başvurunun geçerli olabilmesi için:

Her iki tarafın da başvuruyu onaylaması

Resmî nikâh tarihinin başvuru şartlarına uygun olması

Gelir ve taşınmaz kriterlerinin karşılanması

Öne çıkan bu üç faktör, başvurunun başarıyla sonuçlanması için kritik öneme sahip.