Eyüp Kadir İnan kimdir? AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kaç yaşında, nereli?

AK Parti’de son dönemde öne çıkan isimlerden Eyüp Kadir İnan, hem genç yaşı hem de üstlendiği kritik görevlerle dikkat çekiyor. Siyasi kariyerindeki hızlı yükseliş, kamuoyunda merakı artırırken “Eyüp Kadir İnan kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları da sıkça gündeme geliyor. İşte AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan’ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler…

EYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

Eyyüp Kadir İnan, Türk siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde görev yapan İnan, İzmir milletvekili olarak görev almakta ve aynı zamanda partisinin genel sekreterliği görevini yürütmektedir.

EYÜP KADİR İNAN KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Eyyüp Kadir İnan, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

EYÜP KADİR İNAN NERELİ?

İzmir’in Konak ilçesinde doğmuştur, yani İzmirlidir.

EYÜP KADİR İNAN’IN KARİYERİ

Siyasete 2010 yılında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda başlayan İnan, 2011-2015 yılları arasında il başkan yardımcılığı yaptı. 2015-2018 döneminde Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi olarak görev aldı. 2018’de İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi, 2021’de ise AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı oldu.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilen İnan, 2025 yılında AK Parti MKYK üyeliğine getirildi ve ardından genel sekreterlik görevine yükseldi. İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.