Eylem İpek Şafak kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de gazeteci ve sunucu Eylem İpek Şafak oldu. Gelişmenin ardından "Eylem İpek Şafak kimdir?", "Eylem İpek Şafak kimin kardeşi?", "Eylem İpek Şafak eşi kim?" ve "Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Eylem İpek Şafak hakkında bilinenler…

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMDİR?

Eylem İpek Şafak, 1989 yılında doğdu. Magazin basınında gazeteci, köşe yazarı ve sunucu kimliğiyle tanınan isimler arasında yer almaktadır.

Meslek hayatı boyunca magazin dünyasına ilişkin haberler ve röportajlarla gündeme gelen Şafak, medya sektöründe gazetecilik faaliyetleriyle tanınmaktadır. Kamuoyunda özellikle magazin alanındaki çalışmalarıyla bilinen Eylem İpek Şafak, son günlerde ise adının yer aldığı soruşturma nedeniyle yeniden gündeme geldi.

EYLEM İPEK ŞAFAK KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan biyografik bilgilere göre Eylem İpek Şafak, 1989 doğumludur.

EYLEM İPEK ŞAFAK NERELİ?

Eylem İpek Şafak'ın doğum yeri ya da memleketine ilişkin kamuoyuna doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.

EYLEM İPEK ŞAFAK EŞİ KİM?

Eylem İpek Şafak, 2016 yılının nisan ayında Gökhan Şafak ile evlendi.

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMİN KARDEŞİ?

Eylem İpek Şafak, şarkıcı Yaşar İpek'in kız kardeşidir.

EYLEM İPEK ŞAFAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Eylem İpek Şafak'ın yanı sıra İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve Öner Faruk Işık'ın da bulunduğu açıklandı.

Eylem İpek Şafak'ın adı, söz konusu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer aldı. Dosyaya ilişkin adli süreç ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Adli süreç devam etmektedir.