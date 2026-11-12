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Gelişmenin ardından "Eşref Tek yeniden mi başlıyor?", " Eşref Rüya'nın devamı mı?" ve "Hangi platformda yayınlanacak?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Eşref Tek dizisine dair bilinen tüm detaylar.

EŞREF TEK YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Evet, Eşref karakteri yeniden ekrana dönüyor. Yapım şirketi TİMS&B Productions, Eşref Tek adlı yeni projeyi duyurdu. Dizi, Prime Video platformunda yayınlanacak. Çağatay Ulusoy, yeni projede de Eşref Tek karakterine hayat verecek.

EŞREF TEK, EŞREF RÜYA'NIN DEVAMI MI?

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu değil. Yeni dizi, Eşref Tek karakterini merkezine alan ayrı bir yapım olarak hazırlanıyor. Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yapmıştı. Dizinin üçüncü sezonu için planlama yapıldığı ancak bu planın daha sonra iptal edildiği belirtilmişti.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Tek'in yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Basında yer alan haberlere göre dizinin aralık ayında Prime Video'da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin çekimlerine Kıbrıs'ta kumarhane sahneleriyle başlandığı öğrenildi.

EŞREF TEK KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Dijital platform için hazırlanan Eşref Tek, 8 bölümden oluşacak.

EŞREF TEK KONUSU NE?

Eşref Tek, Eşref'in geçmişine ve hayatındaki dönüm noktalarına odaklanıyor. Dizinin hikayesi, 2018 yılında yaşanan olaylarla başlıyor. Yeni yapımda Eşref ile yakın dostu Kadir'in geçmişinde yaşananlar da merak konusu olacak.

EŞREF TEK OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy : Eşref

Aybüke Pusat: Derin

Görkem Sevindik: Kadir

Kaan Turgut: Kenan

Cem Uslu: Metin

Mazlum Çimen: Arap İhsan

Hakan Meriçliler: Beyoğlu İshak

Ecem Simge Yurdatapan: Sude

Göksu Girişken

Cüneyt Mete

Mustafa Açılan: Sadi (konuk oyuncu)

Dizide Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'un partnerini canlandıracak. Eşref Rüya'da Kenan karakterini oynayan Kaan Turgut, aynı rolle ilerleyen bölümlerde hikayeye dahil olacak. Görkem Sevindik'in partnerinin ise Kübra Balcan olacağı ve oyuncunun Aysel karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Ancak bu bilgi henüz yapım şirketi ya da platform tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

EŞREF TEK'İN YÖNETMENİ KİM?

Eşref Tek'in yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç birlikte kaleme alıyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek, dijital platform Prime Video'da yayınlanacak.