Haberler

Eşref Rüya 46. bölüm Full HD izle! Eşref Rüya yeni bölüm neden yayınlanmadı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya 46. bölüm Full HD izle! Eşref Rüya yeni bölüm neden yayınlanmadı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Eşref Rüya, bu hafta yayın akışında yer almayınca izleyicilerin gündemine oturdu. Yeni bölümün neden ekrana gelmediği merak edilirken, dizinin yayın tarihine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm neden yayınlanmadı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Eşref Rüya, yayın akışındaki beklenmedik değişiklik nedeniyle izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen seyirciler, “ Eşref Rüya yeni bölüm neden yayınlanmadı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. 

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Başarılı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, bu hafta planlanan yayın gününde ekranlarda yer almadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni ise Kurban Bayramı haftasına denk gelen özel yayın düzeni oldu.

Televizyon kanalları, bayram dönemlerinde reklam planlamaları, özel yayın içerikleri ve değişen izlenme alışkanlıkları nedeniyle diziler için kısa süreli yayın araları verebiliyor. Eşref Rüya da bu kapsamda bir haftalık ara veren yapımlar arasında yer aldı.

Özellikle prime time kuşağında yayınlanan dizilerde bayram haftalarında benzer uygulamaların yapılması televizyon sektöründe sık karşılaşılan bir durum olarak öne çıkıyor. Bu nedenle dizinin final yaptığı ya da yayından kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ekranlara dönüş tarihi de netleşmiş durumda. Eşref Rüya 46. yeni bölümüyle 3 Haziran Çarşamba akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! Altında 2 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi