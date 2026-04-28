Eskişehirspor 2. Lig'e yükseldi mi?

Eskişehirspor 2. Lig’e yükseldi mi sorusu, kırmızı-siyahlı taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor’un ligdeki son durumu ve yükselme ihtimali, hem taraftarlar hem de spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki Eskişehirspor 2. Lig yolunda hedefe ulaşabildi mi?

Eskişehirspor 2. Lig’e yükseldi mi sorusu, son günlerde futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Geçmişte Süper Lig’de önemli başarılara imza atan Eskişehirspor’un yeniden üst liglere çıkıp çıkamayacağı merak konusu olurken, takımın mevcut performansı ve puan durumu da dikkatle inceleniyor.

ESKİŞEHİRSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasındaki TFF 3. Lig Play-Off karşılaşması 28 Nisan Salı günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20:00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Tivibu Spor yayını;

• Tivibu 77. kanal

• Fil Box 77. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet üzerinden canlı yayın

üzerinden takip edilebilmektedir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, Eskişehir Yeni Stadyumu (Eskişehir) ev sahipliğinde oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR 2. LİG’E YÜKSELDİ Mİ?

Hayır, Eskişehirspor’un 2. Lig’e yükselip yükselmediği bu Play-Off maçının sonucuna göre netleşecektir. İlkm maç 2-1 Eskişehirspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Osman DEMİR
