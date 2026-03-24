Eski Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ne açıklama yaptı? Yiğit Poyraz, Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ne dedi?

Eski Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle anılınca sosyal medyada gündeme geldi. Yiğit Poyraz, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya gibi isimlerle ilgili, Aleyna hakkında açıklama yapıp yapmadıkları merak konusu oldu. Olayın Survivor geçmişi ve güncel gelişmelerle bağlantısı, takipçiler tarafından yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında…

ALEYNA KALAYCIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Aleyna Kalaycıoğlu, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de yaşanan Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklandı. Sulh ceza hakimliği kararıyla Silivri Marmara Kadın Tutuk Cezaevine gönderildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Tutuklama gerekçesi, olayın yaşandığı stüdyo önünde meydana gelen saldırı ve cinayetle bağlantısı olduğunun değerlendirilmesi. Yetkililer, soruşturma kapsamında sorumluluk ve bağlantıları inceledikten sonra bu kararı verdi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer 4 kişi bulunuyor. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla veya serbest bırakıldı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

Olay, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Rapçi Vahap Canbay ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gittiğinde bazı şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Kubilay Kaan ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun grubun bulunduğu araca ateş açtığı ve bu saldırı sonucunda Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında genç bir futbolcuydu. Olay günü arkadaşı Vahap Canbay ile birlikte stüdyoya gitmiş ve saldırı sırasında hayatını kaybetmiştir.