Erzurum okullar tatil mi,13 Şubat Cuma Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Şubat Cuma günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve "Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

ERZURUM

Erzurum'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

ERZURUM – Doğu Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da, 13 Şubat Cuma günü kış kendisini tam anlamıyla hissettirecek. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 0°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler -3°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %91 seviyelerine çıkacağı kentte, yağış ihtimali gündüz ve gece %60 civarında seyrediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşebileceği ve buzlanma oluşabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.