Erzurum okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Erzurum okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Erzurum'da okul yok mu?" sorularına yanıt arıyor. Erzurum Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı olası açıklama yakından takip edilirken, kent genelinde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

12 Şubat Perşembe günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Kar Yağışı Bekleniyor: 12 Şubat Raporu

ERZURUM – Meteoroloji verilerine göre, 12 Şubat Perşembe günü Erzurum genelinde kar yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Şehirde gün boyu hafif kar yağışı, gece saatlerinde ise yer yer kar sağanakları görüleceği tahmin ediliyor.

Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı

Erzurum'da Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 1°C olması beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin -5°C'ye kadar düşeceği öngörülüyor. Gün içinde kar yağışı ihtimali %25 iken, bu oranın gece saatlerinde %35'e çıkması bekleniyor.

Ulaşımda Dikkatli Olunmalı

Yüksek nem oranı (%82) ve dondurucu soğukla birlikte oluşabilecek buzlanma riskine karşı yetkililer uyarılarda bulundu. Rüzgarın güneybatıdan saatte 5 mph hızla eseceği tahmin edilirken, UV indeksi 1 ile düşük seviyede kalacak.

Günün Özeti:

Gündüz : Hafif Kar Yağışlı (1°C)

Gece : Kar Sağanaklı (-5°C)

Rüzgar : Güneybatıdan 5 mph

Nem : %82

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
