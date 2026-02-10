Erzurum okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

11 Şubat Çarşamba günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da bugün hafif kar yağışı bekleniyor ve gece/ gündüz sıcaklık farkı belirgin şekilde düşük. Önümüzdeki üç gün boyunca bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle kar yağışı sabah ve gece saatlerinde etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar gündüzlerde 1–4 °C civarında, geceleri ise eksi derecelere yaklaşacak. Meteorolojik tahminler Erzurum için soğuk ve karla bulutlu bir hava modelini işaret ediyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.