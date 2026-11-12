Ersin Destanoğlu hangi takımda oynuyor, Ersin Destanoğlu hangi takımlarda oynadı, Ersin Destanoğlu kimdir?

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Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'da forma giyiyor. Futbolculuk kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren milli kaleci, 2026 yazında Al Jazira'ya transfer oldu. İşte Ersin Destanoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde mücadele eden Al Jazira'da oynuyor. Milli kaleci, Temmuz 2026'da Beşiktaş'tan ayrılarak Al Jazira ile sözleşme imzaladı.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı kulübün genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapan kaleci, 2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ersin, 2026 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Al Jazira'ya transfer oldu.

Ersin Destanoğlu futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Beşiktaş (altyapı)

Beşiktaş

Al Jazira (2026-)

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş altyapısından yetişen ve genç yaşta A takımda forma şansı bulan kalecilerden biri. Siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Ersin, kariyerine yurt dışında devam eden milli kaleciler arasında yer alıyor.

ERSİN DESTANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 2001 doğumlu olan Ersin Destanoğlu, 25 yaşında.

ERSİN DESTANOĞLU NERELİ?

Ersin Destanoğlu, İstanbul doğumlu.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ersin Destanoğlu, kaleci olarak görev yapıyor. Refleksleri ve kalesini iyi kapatmasıyla tanınıyor.

ERSİN DESTANOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Ersin Destanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.