Türk siyasetinde yaşanan parti değişiklikleri ve siyasi geçişler kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Ersin Beyaz, İYİ Parti saflarında yürüttüğü siyasi faaliyetlerin ardından AK Parti'ye katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Ersin Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye mi geçti? Detaylar haberimizde.

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Ersin Beyaz, 1977 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Günyüzü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Beyaz, Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunudur.

Mesleki kariyerine inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlayan Ersin Beyaz, şirket bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda Beyazlar Grup'un yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Beyaz, aktif olarak şirket yönetiminde görev yapmaktadır.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde de görev üstlenen Beyaz; TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı'nın yönetim kadrolarında yer aldı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de bulunmaktadır.

Siyasi kariyerine İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde adım atan Ersin Beyaz, 2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda parti içinde farklı sorumluluklar üstlenen Beyaz, 2018 yılında Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 2019-2020 yılları arasında ise Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Beyaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekili olarak görev yapmaya başladı.

ERSİN BEYAZ KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Ersin Beyaz, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ERSİN BEYAZ NERELİ?

Ersin Beyaz, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Günyüzü köyünde doğmuştur.

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERSİN BEYAZ AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleşen katılım programında Ersin Beyaz'a parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Böylece Beyaz'ın siyasi kariyerinde yeni bir dönem başlamış oldu.