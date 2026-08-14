Erhan Çelik evli mi, boşandı mı, Erhan Çelik eşi kim, çocuğu var mı?

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin’in evlilikleri son dönemde boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelirken, fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtıkları belirtilmişti. Özlem Gültekin’in vefatının ardından Erhan Çelik’in medeni durumu ve ailesine ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı.

ERHAN ÇELİK EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Haber spikeri Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında evlendi. Çift, evliliklerinin ardından bir süre birlikte yaşamlarını sürdürdü. Ancak ilerleyen dönemde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları ve karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Özlem Gültekin’in 14 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Erhan Çelik’in evlilik durumu yeniden gündeme geldi. Çiftin boşanma süreci tamamlanmadan Gültekin’in vefat ettiği yönündeki bilgiler nedeniyle, Erhan Çelik’in mevcut medeni durumunun “boşanmış” olarak değerlendirilmesi konusunda resmi kayıt niteliğinde bir açıklama bulunmuyor.

ERHAN ÇELİK’İN EŞİ KİMDİ?

Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapan bir hekimdi. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başlayan Gültekin, 2000 yılında fakülteden mezun oldu. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda derece elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

Meslek hayatı boyunca farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Gültekin, 2012 yılında kendi kliniğini kurdu. Kadın sağlığı ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra estetik uygulamalar konusunda da hizmet verdi. Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

ERHAN ÇELİK’İN ÇOCUĞU VAR MI?

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin’in evliliğinden Ali Boran adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Çiftin oğulları 2020 yılında doğdu. Böylece Erhan Çelik ve Özlem Gültekin’in evliliklerinden bir çocukları bulunuyor.

ÖZLEM GÜLTEKİN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Op. Dr. Özlem Gültekin’in vefat haberi 14 Ağustos 2026 Cuma günü kliniğinin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, Gültekin’in hayatını kaybettiği belirtilerek sevenlerine başsağlığı mesajı iletildi.

Gültekin’in cenazesinin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

ERHAN ÇELİK VE ÖZLEM GÜLTEKİN NE ZAMAN EVLENDİ?

Erhan Çelik ve Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin evlilikleri magazin gündeminde de yer alırken, 2020 yılında oğulları Ali Boran dünyaya geldi.

İlerleyen yıllarda çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma sürecine girdiği ve karşılıklı boşanma davası açtığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Gültekin’in vefatıyla birlikte çiftin boşanma sürecinin hukuki durumu da merak konusu oldu.