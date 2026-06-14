Eren Elmalı sevgilisi var mı yok mu, Eren Elmalı sevgilisi kimdir?

Galatasaray formasıyla sergilediği hırslı oyunla taraftarların sevgilisi haline gelen Eren Elmalı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle genç hayran kitlesi tarafından merak edilen "Eren Elmalı sevgilisi var mı yok mu?" sorusu, yıldız oyuncunun her paylaşımı sonrası yeniden gündeme geliyor. Aslen İstanbullu olan ve profesyonel yaşantısını Trabzon’da sürdüren milli sol bekin medeni durumu, ilişkisi olup olmadığı ve kariyer planlamasına dair en güncel bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte Eren Elmalı hakkında merak edilen o soruların yanıtları.

Trabzonspor’un ve A Milli Takım’ın sol beki olarak sahalarda fırtına estiren Eren Elmalı, istikrarlı performansı ve disiplinli yaşam tarzıyla futbolseverlerin takdirini topluyor. Saha içindeki hızı ve mücadeleci ruhuyla tanınan genç yıldızın özel hayatı, özellikle Trabzonspor taraftarları ve genç hayranları tarafından "Eren Elmalı’nın sevgilisi var mı?" sorusuyla sık sık gündeme taşınıyor.

EREN ELMALI SEVGİLİSİ VAR MU, YOK MU?

Eren Elmalı, özel hayatını kameralardan ve magazin dünyasından tamamen uzak tutmayı tercih eden profesyonel bir sporcu profili çiziyor. 2026 yılı itibarıyla milli futbolcunun kamuoyuna açıkladığı veya sosyal medya hesaplarından paylaştığı resmi bir birlikteliği bulunmamaktadır. Özel yaşamını gizli tutma konusundaki ketum tavrıyla bilinen Eren, hayranları arasında "gizemli yıldız" olarak anılıyor.

EREN ELMALI SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bugüne kadar magazin basınında Eren Elmalı ile ciddi şekilde ilişkilendirilen bir isim olmamıştır. Genç futbolcu, antrenmanlardan ve maçlardan arta kalan zamanlarını genellikle ailesiyle veya bireysel gelişimi için ayırıyor. Sosyal medya platformu Instagram’da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Eren, paylaşımlarında sadece futbol kariyerine, takım arkadaşlarıyla olan anlarına ve profesyonel hazırlık süreçlerine yer vererek hayatında biri olduğuna dair herhangi bir ipucu vermiyor.

EREN ELMALI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2026 yılı itibarıyla 25 yaşında olan Eren Elmalı bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerinin en verimli dönemlerini yaşayan milli sol bek, şu anki önceliğinin Trabzonspor ile şampiyonluklar yaşamak ve A Milli Takım formasıyla kalıcı başarılar elde etmek olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

ÖZEL HAYATINDAKİ DİSİPLİN VE KARİYER ODAĞI

Trabzonspor teknik heyeti ve yakın çevresi, Eren Elmalı’yı "tam bir görev adamı" olarak tanımlıyor. Gece hayatından uzak durması ve saha dışındaki sakin yaşantısı, onun sahadaki fiziksel gücünü korumasındaki en büyük etken olarak görülüyor. Özel hayatındaki bu sakinlik, taraftarlar tarafından da "örnek sporcu" olarak nitelendirilmesini sağlıyor.

EREN ELMALI KİMDİR?

Doğum Tarihi: 7 Temmuz 2000

Doğum Yeri: İstanbul (Aslen Kartallı)

Mevki: Sol Bek

Güncel Takımı: Trabzonspor

Medeni Durumu: Bekar