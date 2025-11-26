Epic Games çöktü mü? Epic Games Store neden girilmiyor?

Popüler dijital oyun dağıtım platformu ve geliştiricisi Epic Games'in internet sitesine erişmeye çalışan kullanıcılar, zaman zaman bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor. Siteye ulaşamayan pek çok kişi, arama motorlarında "Epic Games çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Epic Games'te gerçekten bir erişim sorunu mu yaşanıyor? Ayrıntılar haberimizde…

EPIC GAMES ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR MU?

Epic Games'in internet sitesine ve hizmetlerine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, oturum açma ile sunucu bağlantısı hatalarıyla karşılaşıyor.

EN ÇOK RAPOR EDİLEN SORUNLAR

Epic Games tarafında yaşanan erişim kesintisinin ardından kullanıcı geri bildirimlerinde öne çıkan sorunla gündem oldu.

Hata raporu: